Эдриан Ньюи хочет перейти в новую команду в 2025 году

Известный автоконструктор Эдриан Ньюи пытается добиться досрочного расторжения контракта с Ред Булл, чтобы иметь право приступить к работе на новом месте с 2025 года, пишет BBC.

В нынешнем соглашении есть пункт, что по окончании контракта Эдриан на протяжении года не может работать в другой команде.

Текущий контракт Ньюи с "Ред Булл" рассчитан до конца 2025 года. Британец хочет успеть начать работу на новом месте перед введением нового технического регламента, который вступит в силу начиная с 2026 года.

Напомним, ранее портал F1-Insider сообщил, что Ньюи уже отправил команде письмо, в котором изложил причины своего ухода.