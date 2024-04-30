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Эдриан Ньюи хочет перейти в новую команду в 2025 году

Автоспорт

Сейчас он ведет переговоры с Ред Булл

Эдриан Ньюи хочет перейти в новую команду в 2025 году

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Известный автоконструктор Эдриан Ньюи пытается добиться досрочного расторжения контракта с Ред Булл, чтобы иметь право приступить к работе на новом месте с 2025 года, пишет BBC.

В нынешнем соглашении есть пункт, что по окончании контракта Эдриан на протяжении года не может работать в другой команде.

Текущий контракт Ньюи с "Ред Булл" рассчитан до конца 2025 года. Британец хочет успеть начать работу на новом месте перед введением нового технического регламента, который вступит в силу начиная с 2026 года.

Напомним, ранее портал F1-Insider сообщил, что Ньюи уже отправил команде письмо, в котором изложил причины своего ухода.

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