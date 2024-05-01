Отец Ферстаппена: Ред Булл рискует развалиться

Йос Ферстаппен, отец трёхкратного чемпиона Формулы-1 пилота "Ред Булл" Макса Ферстаппена, поделился мнением о нынешнем положении дел в австрийской команде.

Ранее стало известно, что гоночный коллектив покинет руководитель технического департамента Эдриан Ньюи. Это должно произойти в первом квартале 2025 года.

"Команда рискует развалиться. Этого я и боялся в начале года. Для внутреннего спокойствия важно, чтобы ключевые специалисты оставались на борту. Сейчас это не так. Для будущего команды это нехорошо", — приводятся слова Йоса на странице Fastest Pitstop в соцсетях со ссылкой на De Telegraaf.