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Отец Ферстаппена: Ред Булл рискует развалиться

Автоспорт

Все больше слухов появляется вокруг команды

Отец Ферстаппена: Ред Булл рискует развалиться

Фото: Auto Review

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Йос Ферстаппен, отец трёхкратного чемпиона Формулы-1 пилота "Ред Булл" Макса Ферстаппена, поделился мнением о нынешнем положении дел в австрийской команде.

Ранее стало известно, что гоночный коллектив покинет руководитель технического департамента Эдриан Ньюи. Это должно произойти в первом квартале 2025 года.

"Команда рискует развалиться. Этого я и боялся в начале года. Для внутреннего спокойствия важно, чтобы ключевые специалисты оставались на борту. Сейчас это не так. Для будущего команды это нехорошо", — приводятся слова Йоса на странице Fastest Pitstop в соцсетях со ссылкой на De Telegraaf.

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