  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Феррари показала специальную ливрею к Гран-при Майами
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Феррари показала специальную ливрею к Гран-при Майами

Автоспорт

Гонка состоится 5 мая

Феррари показала специальную ливрею к Гран-при Майами

Фото: Твіттер Феррарі

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Итальянская команда Формулы-1 "Феррари" опубликовала фотографии своих болидов со специальной ливреей, приуроченной к Гран-при Майами.

Пилоты "Феррари" во время Гран-при Майами будут одеты в голубые комбинезоны, синие ботинки и сине-голубые шлемы. Стоит отметить, что оттенки синего использовались в честь 70-летия присутствия компании на американском рынке.

Напомним, на данный момент "Феррари" занимает второе место в командном зачёте, имея на своём счету 151 очко.

По теме
yellow-arrow
Отец Ферстаппена: Ред Булл рискует развалиться
yellow-arrow
Эдриан Ньюи хочет перейти в новую команду в 2025 году
yellow-arrow
Тото Вольфф прокомментировал слухи о переговорах с Ферстаппеном
Ferrari
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости