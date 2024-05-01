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Феррари показала специальную ливрею к Гран-при Майами
Гонка состоится 5 мая
Фото: Твіттер Феррарі
Итальянская команда Формулы-1 "Феррари" опубликовала фотографии своих болидов со специальной ливреей, приуроченной к Гран-при Майами.
Пилоты "Феррари" во время Гран-при Майами будут одеты в голубые комбинезоны, синие ботинки и сине-голубые шлемы. Стоит отметить, что оттенки синего использовались в честь 70-летия присутствия компании на американском рынке.
Напомним, на данный момент "Феррари" занимает второе место в командном зачёте, имея на своём счету 151 очко.
The covers are off!! ????— Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) May 1, 2024
Time to meet our #MiamiGP challenger ???? #FerrariMiami pic.twitter.com/Ylg3xPnZWf
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