Феррари показала специальную ливрею к Гран-при Майами

Итальянская команда Формулы-1 "Феррари" опубликовала фотографии своих болидов со специальной ливреей, приуроченной к Гран-при Майами.

Пилоты "Феррари" во время Гран-при Майами будут одеты в голубые комбинезоны, синие ботинки и сине-голубые шлемы. Стоит отметить, что оттенки синего использовались в честь 70-летия присутствия компании на американском рынке.

Напомним, на данный момент "Феррари" занимает второе место в командном зачёте, имея на своём счету 151 очко.

