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Ньюи получил право уйти из Ред Булл без паузы
Команда выставила специалисту ультиматум
Руководитель технического департамента "Ред Булл" британец Эдриан Ньюи добился права немедленно возобновить карьеру после ухода из австрийской команды за счёт сделки, пишет издание Motorsport-Total.
По данным ресурса, Ньюи согласился не давать комментарии по скандалу вокруг главы коллектива Кристиана Хорнера даже после ухода из "Ред Булл". Также сообщается, что австрийская часть руководства концерна "Ред Булл" была против того, чтобы позволить Ньюи свободу решений по окончании работы.
Напомним, в начале февраля стало известно, что одна из сотрудниц обвинила Кристиана Хорнера в "контролирующем поведении", после чего "Ред Булл" начал внутреннее расследование с привлечением стороннего юриста.
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