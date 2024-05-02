Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ред Булл, Макларен и программа Алонсо отказали в поддержке российскому гонщику
Кирилл Куцков убедился, что спорт - не вне политики
Илья Куцков, отец 15-летнего российский гонщика Кирилла Куцкова, пожаловался на сложности карьерных перспектив сына "из-за нынешней политической ситуации".
"На гала-церемонии ФИА поговорили с Кристианом Хорнером. Когда я начал представлять сына, он ответил: "Да я знаю Кирилла, мы за всеми гонками следим". И добавил: "Как только у вас появится другой паспорт, звоните, возьмём в "Ред Булл".
Может, шутка, а может, нет - кто же знает?
Например, наша картинговая команда DPK находится под патронажем Фернандо Алонсо - он софинансирует команду, именно благодаря гранту Фернандо они смогли посадить Кирилла на сезон и выиграть чемпионат мира. Удачная инвестиция!
Но нам честно сказали: "Ребят, сейчас такая ситуация, что под своё крыло мы вас не возьмём. Вы уж нас простите. Пилот того заслуживает, но всё дело в паспорте и в политике".
"Макларен" сказал то же самое, а "Уильямс" даже не стал разговаривать", - сказал Куцков.
Популярное сейчас
- Ярмоленко объяснил, почему побежал праздновать гол к пресс-атташе Динамо
- Боруссия сильнее ПСЖ, Шахтер разбил Моряков, а Динамо — Верес. Главные новости за 1 мая
- Официально Боруссия Дортмунд гарантировала себе Лигу чемпионов на следующий сезон, но это еще не гарантия для Шахтера
- Эдриан Ньюи хочет перейти в новую команду в 2025 году
- Бывшая звезда Бундеслиги и сборной Германии шокировала фанатов лишним весом. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка одного из ключевых футболистов Днепра-1. ФОТО