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Ред Булл, Макларен и программа Алонсо отказали в поддержке российскому гонщику

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Кирилл Куцков убедился, что спорт - не вне политики

Ред Булл, Макларен и программа Алонсо отказали в поддержке российскому гонщику

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Илья Куцков, отец 15-летнего российский гонщика Кирилла Куцкова, пожаловался на сложности карьерных перспектив сына "из-за нынешней политической ситуации".

"На гала-церемонии ФИА поговорили с Кристианом Хорнером. Когда я начал представлять сына, он ответил: "Да я знаю Кирилла, мы за всеми гонками следим". И добавил: "Как только у вас появится другой паспорт, звоните, возьмём в "Ред Булл".

Может, шутка, а может, нет - кто же знает?

Например, наша картинговая команда DPK находится под патронажем Фернандо Алонсо - он софинансирует команду, именно благодаря гранту Фернандо они смогли посадить Кирилла на сезон и выиграть чемпионат мира. Удачная инвестиция!

Но нам честно сказали: "Ребят, сейчас такая ситуация, что под своё крыло мы вас не возьмём. Вы уж нас простите. Пилот того заслуживает, но всё дело в паспорте и в политике".

"Макларен" сказал то же самое, а "Уильямс" даже не стал разговаривать", - сказал Куцков.

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формула-1 Макларен Фернандо Алонсо
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