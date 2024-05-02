Экклстоун: Ферстаппен слишком умён, чтобы покинуть Ред Булл

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун высказался о слухах по поводу того, что пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен может покинуть свою команду следом за главой технического департамента Эдрианом Ньюи.

"Макс слишком умён, чтобы уйти. Что он от этого получит? Куда ему идти? Было бы глупо переходить в другое место. Он нигде не сможет заслужить такое же отношение к себе, как в "Ред Булл".

Единственный смысл заключается в том, чтобы доказать всем, что он действительно велик и на других машинах. Но на такое нужно идти, когда тебе предлагают идеальные условия, а не когда вас все вокруг вынуждают это сделать. В теории для Макса эта причина может быть важна. Но про "Ред Булл" он знает все детали.

Но даже если он уйдёт, то, конечно, "Мерседес" - это очевидный выбор", - приводит слова Экклстоуна Racingnews365.