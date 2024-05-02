Ральф Шумахер: Ферстаппен точно покинет Ред Булл, это вопрос времени

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт на немецком телевидении Ральф Шумахер высказался о слухах про то, что пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен может покинуть команду вслед за главой технического департамента Эдрианом Ньюи.

"Я думаю, что Ферстаппен уже подыскивает себе новое место. В паддоке уже слышны истории о том, как он разговаривает с другими командами.

Вопрос лишь в том, когда состоится этот переход: в 2025 или 2026 году? Но в любом случае я уверен, что он хочет уйти.

За ним последуют и инженеры, которые захотят продолжать работать с Ньюи. Командная атмосфера далека от идеала, мягко говоря, это не то, чего хотел Матешиц. То, что происходит сейчас, это стыдно и грустно", - приводит слова Шумахера Sky Germany.