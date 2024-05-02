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Ауди в ближайшее время объявит имя второго пилота
И это будет не Сайнс
Испанский журналист Антонио Лобато поделился последними инсайдами по поводу переходов гонщиков Формулы-1.
"Ауди/Заубер" скоро объявит, кто станет партнёром Нико Хюлькенберга в 2025 году. Им не будет Карлос Сайнс, потому что он решил не принимать их предложение и выждать. В итоге он пропустил срок, по которому должен был дать окончательный ответ "Ауди".
Принятие этого предложения позволило бы Сайнсу найти душевное спокойствие, а также финансовое благополучие, но он предпочёл рискнуть и попробовать дождаться предложения от более конкурентоспособной команды. Основными вариантами являются «Ред Булл» и "Мерседес". Ведутся переговоры, но пока ничего неизвестно. "Мерседес" хочет подписать Ферстаппена, который является главной частью всей этой головоломки", — написал Лобато в социальной сети X (ранее — Twitter).
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