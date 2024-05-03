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Ферстаппен показал лучший результат в тренировке Гран-при Майами

Автоспорт

Пилот снова лучший

Ферстаппен показал лучший результат в тренировке Гран-при Майами

Фото: Auto Review

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Завершилась свободная практика на Гран-при Майами Формулы-1.

Лучшее время показал пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Второй результат показал гонщик "Макларена" Оскар Пиастри. На третьем месте пилот "Феррари" Карлос Сайнс.

Пилот "Феррари" Шарль Леклер не справился с управлением своей машины. Примерно на середине сессии его развернуло, и монегаск не смог продолжить заезды.

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