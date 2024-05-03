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Уильямс ведет переговоры с руководителем технического департамента Ред Булл
Похоже, что специалист все же покинет команду
Фото: Motorsport.com
Руководитель "Уильямса" Джеймс Ваулз заявил, что его команда ведёт переговоры с легендарным конструктором гоночных машин Эдрианом Ньюи.
"Я говорил с Эдрианом в пятницу. И я уверен, что мы снова поговорим, и очень скоро. Он — икона нашего спорта. В этом нет никаких сомнений. Каждая команда, в которой он работал со времён "Уильямса", выигрывала титулы. И это не совпадение, это просто тот эффект, который он оказывает на спорт.
Было бы упущением с моей стороны не поговорить с ним. Всё просто. Наш с ним разговор был очень лёгким. Будем ли мы с ним командой мечты? Да", — приводит слова Ваулза издание Motorsport.
Накануне появилась информация, что "Уильямс" является одним из претендентов на подписание контракта с руководителем технического департамента "Ред Булл" Эдрианом Ньюи.
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