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Формула-1. Ферстаппен побеждает в квалификации Гран-при Майами
Результаты квалификационных заездов
Фото: Auto Review
Сегодня, 4 мая в рамках очередного этапа Формулы-1 сезона 2024 состоялись квалификационные заезды Гран-при Майами.
Победу в квалификации одержал пилот "Ред-Булл" Макс Ферстаппен, ТОП-3 замкнул его партнер по команде Серхио Перес (+0,235), а между ними разместился представитель "Феррари" Шарль Леклерк (+0,108).
Результаты квалификации Гран-при Майами:
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