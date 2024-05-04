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Формула-1. Ферстаппен побеждает в квалификации Гран-при Майами

Автоспорт
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Результаты квалификационных заездов

Формула-1. Ферстаппен побеждает в квалификации Гран-при Майами

Фото: Auto Review

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 4 мая в рамках очередного этапа Формулы-1 сезона 2024 состоялись квалификационные заезды Гран-при Майами.

Победу в квалификации одержал пилот "Ред-Булл" Макс Ферстаппен, ТОП-3 замкнул его партнер по команде Серхио Перес (+0,235), а между ними разместился представитель "Феррари" Шарль Леклерк (+0,108).

Результаты квалификации Гран-при Майами:

Формула-1. Ферстаппен побеждает в квалификации Гран-при Майами - изображение 1

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