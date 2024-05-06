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Ландо Норрис сенсационно выиграл Гран-при Майами
Пилот одержал долгожданную победу
Фото: Beyond the Flag
На Международном автодроме Майами завершился Гран-при Майами Формулы-1. Его победителем стал пилот "Макларена" Ландо Норрис, который оттянул единственный пит-стоп и сумел сохранить лидерство в гонке благодаря выезду сейфти-кара после аварии между Логаном Сарджентом и Кевином Магнуссеном.
Вторым на финиш пришёл гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Третье место у Шарля Леклера из "Феррари".
Формула-1. Гран-при Майами. Гонка:
1. Ландо Норрис ("Макларен") — 57 кругов.
2. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +7,612.
3. Шарль Леклер ("Феррари") +9,920.
4. Карлос Сайнс ("Феррари") +11,407.
5. Серхио Перес ("Ред Булл") +14,650.
6. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +16,585.
7. Юки Цунода ("РБ") +26,185.
8. Джордж Расселл ("Мерседес") +34,789.
9. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +37,107.
10. Эстебан Окон ("Альпин") +39,746.
11. Нико Хюлькенберг ("Хаас") +40,789.
12. Пьер Гасли ("Альпин") +44,958.
13. Оскар Пиастри ("Макларен") +49,756.
14. Гуаньюй Чжоу ("Кик-Заубер") +49,979.
15. Даниэль Риккардо ("РБ") +50,956.
16. Валттери Боттас ("Кик-Заубер") +52,356.
17. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +55,173.
18. Кевин Магнуссен ("Хаас") +1.04,683.
19. Алесандер Албон ("Уильямс") +1.16,091.
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