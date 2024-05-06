Макс Ферстаппен ошибочно занял место победителя гонки на пресс-конференции

На пресс-конференции трёх лучших гонщиков по итогам Гран-при Майами Формулы-1 случился курьёзный момент. Голландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен ошибся и по привычке сел на диване на центральное место, предназначенное для победителя гонки.

Напомним, что голландец, до этого выиграл в сезоне-2024 четыре из пяти, а также обе спринтерские гонки. Пилот быстро обнаружил собственную оплошность, извинился и пересел.

Verstappen accidentally sat in the middle of the sofa (for the winner!) in the press conference ???? Quickly realises, “sorry guys!” #F1 pic.twitter.com/5g0fwq0Bi9 — Luke Smith (@LukeSmithF1) May 5, 2024

Формула-1. Гран-при Майами. Гонка:

1. Ландо Норрис ("Макларен") — 57 кругов.

2. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +7,612.

3. Шарль Леклер ("Феррари") +9,920.

4. Карлос Сайнс ("Феррари") +11,407.

5. Серхио Перес ("Ред Булл") +14,650.

6. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +16,585.

7. Юки Цунода ("РБ") +26,185.

8. Джордж Расселл ("Мерседес") +34,789.

9. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +37,107.

10. Эстебан Окон ("Альпин") +39,746.

11. Нико Хюлькенберг ("Хаас") +40,789.

12. Пьер Гасли ("Альпин") +44,958.

13. Оскар Пиастри ("Макларен") +49,756.

14. Гуаньюй Чжоу ("Кик-Заубер") +49,979.

15. Даниэль Риккардо ("РБ") +50,956.

16. Валттери Боттас ("Кик-Заубер") +52,356.

17. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +55,173.

18. Кевин Магнуссен ("Хаас") +1.04,683.

19. Алесандер Албон ("Уильямс") +1.16,091.

Логан Сарджент ("Уильямс") — сошёл.