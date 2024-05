Макс Ферстаппен ошибочно занял место победителя гонки на пресс-конференции

На пресс-конференции трёх лучших гонщиков по итогам Гран-при Майами Формулы-1 случился курьёзный момент. Голландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен ошибся и по привычке сел на диване на центральное место, предназначенное для победителя гонки.

Напомним, что голландец, до этого выиграл в сезоне-2024 четыре из пяти, а также обе спринтерские гонки. Пилот быстро обнаружил собственную оплошность, извинился и пересел.

Verstappen accidentally sat in the middle of the sofa (for the winner!) in the press conference ???? Quickly realises, “sorry guys!” #F1 pic.twitter.com/5g0fwq0Bi9