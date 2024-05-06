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Ландо Норрис опубликовал селфи с титулом после победы в Майами
Пилот одержал первую победу в карьере
фото - motorsport.com
Британский гонщик "Макларена" Ландо Норрис опубликовал две селфи-фотографии в своих социальных сетях после первой в карьере победы на Гран-при Майами Формулы-1.
Норрис сфотографировался с победным кубком и опубликовал селфи с подписью: "Мы, чёрт возьми, сделали это! Первое место".
Напомним, что вторым на финиш пришёл гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Третье место у Шарля Леклера из "Феррари".
WWE FUCKIJG DID IT. P1 ???? pic.twitter.com/NBg6d9uejY— Lando Norris (@LandoNorris) May 5, 2024
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