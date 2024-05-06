  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Ландо Норрис опубликовал селфи с титулом после победы в Майами
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ландо Норрис опубликовал селфи с титулом после победы в Майами

Автоспорт

Пилот одержал первую победу в карьере

Ландо Норрис опубликовал селфи с титулом после победы в Майами

фото - motorsport.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский гонщик "Макларена" Ландо Норрис опубликовал две селфи-фотографии в своих социальных сетях после первой в карьере победы на Гран-при Майами Формулы-1.

Норрис сфотографировался с победным кубком и опубликовал селфи с подписью: "Мы, чёрт возьми, сделали это! Первое место".

Напомним, что вторым на финиш пришёл гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Третье место у Шарля Леклера из "Феррари".

По теме
yellow-arrow
Макс Ферстаппен ошибочно занял место победителя гонки на пресс-конференции
yellow-arrow
Ландо Норрис сенсационно выиграл Гран-при Майами
yellow-arrow
Формула-1. Ферстаппен побеждает в квалификации Гран-при Майами
Ландо Норрис
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости