Ландо Норрис опубликовал селфи с титулом после победы в Майами

Британский гонщик "Макларена" Ландо Норрис опубликовал две селфи-фотографии в своих социальных сетях после первой в карьере победы на Гран-при Майами Формулы-1.

Норрис сфотографировался с победным кубком и опубликовал селфи с подписью: "Мы, чёрт возьми, сделали это! Первое место".

Напомним, что вторым на финиш пришёл гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Третье место у Шарля Леклера из "Феррари".