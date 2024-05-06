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Хэмилтон: Я доволен настройками, мы наконец-то справились с ними

Автоспорт

Пилот высказался о результатах Гран-при Майами

Хэмилтон: Я доволен настройками, мы наконец-то справились с ними

Фото: Autoblog.nl

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон остался доволен шестым местом на Гран-при Майами Формулы-1 и скоростью своего болида.

"Для меня день был очень хорошим. Я доволен настройками. Мы наконец-то справились с ними. Я был способен продвинуться вперёд и побороться с несколькими гонщиками. С ними было плотно под финиш! Было здорово видеть где-то рядом „Ред Булл“ и „Феррари“, — приводит слова Хэмилтона GPBlog.

Напомним, что победу одержал пилот "Макларена" Ландо Норрис.

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