Хэмилтон: Я доволен настройками, мы наконец-то справились с ними

Гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон остался доволен шестым местом на Гран-при Майами Формулы-1 и скоростью своего болида.

"Для меня день был очень хорошим. Я доволен настройками. Мы наконец-то справились с ними. Я был способен продвинуться вперёд и побороться с несколькими гонщиками. С ними было плотно под финиш! Было здорово видеть где-то рядом „Ред Булл“ и „Феррари“, — приводит слова Хэмилтона GPBlog.

Напомним, что победу одержал пилот "Макларена" Ландо Норрис.