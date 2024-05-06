Макс Ферстаппен: Для нас это была не самая сильная гонка, но сегодня я второй

Нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен поздравил гонщика "Макларена" Ландо Норриса с победой на Гран-при Майами. Этот успех стал первым в карьере британца в рамках выступлений в Формуле-1. Ферстаппен в Майами показал второй результат.

"Очень рад за Ландо. Поздравляю, приятель! Для нас это была не самая сильная гонка, но сегодня я второй", — написал Ферстаппен на своей странице в социальных сетях.

В настоящий момент Норрис занимает пятое место в общем зачёте пилотов, имея на счету 83 очка. Ферстаппен является лидером. В его активе 136 баллов.