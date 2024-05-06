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Норрис: В прошлом году мы даже не прошли во второй сегмент на Гран-при Майами

Автоспорт

Пилот прокомментировал победу

Норрис: В прошлом году мы даже не прошли во второй сегмент на Гран-при Майами

Фото: Beyond the Flag

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот "Макларена" британец Ландо Норрис высказался прогрессе команды после победы на Гран-при Майами.

"В начале года я сказал, что мы способны выигрывать гонки. Многие люди засомневались, когда я сказал это. Думаю, они не верили, что "Макларен" способен побеждать в гонках, сомневались в том, что я способен. Но я был уверен.

В глубине я понимал, что время пришло. Команда проделала потрясающую работу. В прошлом году мы даже не прошли во второй сегмент здесь. Команда провела безумную работу, и теперь мы на вершине, учитывая то, где мы были. Тяжело после каждого обновления говорить, что оно стало улучшением. Но мелочи складываются, и когда это происходит, день становится идеальным", — сказал Норрис на пресс-конференции.

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