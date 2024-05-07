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Тото Вольфф: Макларен победил честно и сделал это с двигателем Мерседеса

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Сам себя не похвалишь, никто не похвалит

Тото Вольфф: Макларен победил честно и сделал это с двигателем Мерседеса

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Глава "Мерседеса" Тото Вольф прокомментировал победу британской команды "Макларен" на Гран-при Майами.

"Хочу поздравить "Макларен", Ландо, Зака, Андреа и команду. Год назад они заняли 16-е и 19-е в квалификации и в гонке. Так что они сделали очень большой шаг с прошлого лета. Они победили честно и сделали это с двигателем "Мерседеса".

Для нас всех важно видеть, что это возможно, если вы внесёте правильные обновления и проделаете правильную работу. Так что я вижу исключительно позитив. Победу Ландо долго ждали. Я вижу много положительного в этом для спорта", — приводит слова Вольфа издание Motorsport Week.

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