Названы возможные сроки ухода Макса Ферстаппена из Ред Булл

Трёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен может остаться в "Ред Булл" в следующем сезоне. Об этом пишет BBC, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

При этом сообщается, что существует вероятность ухода нидерландского пилота в 2026 году, когда в "Королевских гонках" будут действовать новые правила.

По данным источника, поводом для ухода Макса может стать его обеспокоенность способностью "Ред Булл" оставаться конкурентноспособной командой после введения нового регламента.

В настоящий момент Ферстаппен занимает первое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 136 очков.