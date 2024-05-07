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Названы возможные сроки ухода Макса Ферстаппена из Ред Булл
Пилот все же нацелен уйти из команды
Фото: Auto Review
Трёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен может остаться в "Ред Булл" в следующем сезоне. Об этом пишет BBC, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.
При этом сообщается, что существует вероятность ухода нидерландского пилота в 2026 году, когда в "Королевских гонках" будут действовать новые правила.
По данным источника, поводом для ухода Макса может стать его обеспокоенность способностью "Ред Булл" оставаться конкурентноспособной командой после введения нового регламента.
В настоящий момент Ферстаппен занимает первое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 136 очков.
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