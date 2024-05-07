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Названы возможные сроки ухода Макса Ферстаппена из Ред Булл

Автоспорт

Пилот все же нацелен уйти из команды

Названы возможные сроки ухода Макса Ферстаппена из Ред Булл

Фото: Auto Review

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Трёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен может остаться в "Ред Булл" в следующем сезоне. Об этом пишет BBC, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

При этом сообщается, что существует вероятность ухода нидерландского пилота в 2026 году, когда в "Королевских гонках" будут действовать новые правила.

По данным источника, поводом для ухода Макса может стать его обеспокоенность способностью "Ред Булл" оставаться конкурентноспособной командой после введения нового регламента.

В настоящий момент Ферстаппен занимает первое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 136 очков.

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