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В ФИА рассказали, почему сейфти-кар выехал перед Ферстаппеном

Автоспорт

Таким образом Норрис получил преимущество

В ФИА рассказали, почему сейфти-кар выехал перед Ферстаппеном

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Представители ФИА рассказали, почему машина безопасности выехала перед пилотом "Ред Булл" Максом Ферстаппеном, занимавшим второе место, а не перед гонщиком "Макларена" Ландо Норрисом.

"Решение выпустить машину безопасности приняли в последний момент, поэтому она пропустила Ландо Норриса. В этот момент было также решено проводить медленный круг сразу, чтобы собрать все машины вместе и эвакуировать болид. Это было бы невозможно, если бы сейфти-кар дал бы всем проехать мимо себя. Поэтому они ждали, пока все машины соберутся вместе, прежде чем разрешить им проехать", — приводит слова представителей ФИА Racingnews365.

Из-за этого инцидента Норрис смог получить преимущество, благодаря которому выиграл свою первую в карьеру гонку Формулы-1.

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