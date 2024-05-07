На Гран-при Майами был установлен рекорд по телепросмотрам Формулы-1 в США

Гран-при Майами побил рекорд по телепросмотрам Формулы-1 на территории США. Об этом пишет новостной портал ESPN.

В среднем за Гран-при Майами по телевидению наблюдало 3,1 миллиона человек в США. Последний раз рекорд был установлен в 2022 году на Гран-при Майами, тогда трансляцию смотрело порядка 2,6 миллиона зрителей.

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