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На Гран-при Майами был установлен рекорд по телепросмотрам Формулы-1 в США

Автоспорт

Более 3 миллионов

На Гран-при Майами был установлен рекорд по телепросмотрам Формулы-1 в США

фото - F1

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Гран-при Майами побил рекорд по телепросмотрам Формулы-1 на территории США. Об этом пишет новостной портал ESPN.

В среднем за Гран-при Майами по телевидению наблюдало 3,1 миллиона человек в США. Последний раз рекорд был установлен в 2022 году на Гран-при Майами, тогда трансляцию смотрело порядка 2,6 миллиона зрителей.

Ранее ФИА объяснили, почему машина безопасности выехала перед Ферстаппеном, а не Норрисом на Гран-при Майами.

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