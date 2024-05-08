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Феррари протестирует обновлённый болид перед Гран-при в Имоле

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Команда внесла ряд изменений

Феррари протестирует обновлённый болид перед Гран-при в Имоле

Фото: Autosport

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Команда "Феррари" вскоре проведёт испытания обновлённого болида SF-24, который будет представлен на ближайшем Гран-при Формулы-1 в Имоле (Италия), сообщает Formula1a.uno.

Среди ключевых технических обновлений SF-24 стоит отметить модифицированную форму переднего и заднего антикрыльев, которая предназначена для улучшения обтекаемости и увеличения прижимной силы. Это изменение, как ожидается, повысит стабильность машины на высоких скоростях и в поворотах.

Кроме того, значительные изменения коснулись системы подачи топлива и управления двигателем, что должно способствовать более эффективному расходу топлива и улучшению мощностных характеристик.

Для испытаний команда воспользуется так называемым съёмочным днём, в рамках которого можно проехать не более 200 км.

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