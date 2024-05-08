Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Феррари протестирует обновлённый болид перед Гран-при в Имоле
Команда внесла ряд изменений
Фото: Autosport
Команда "Феррари" вскоре проведёт испытания обновлённого болида SF-24, который будет представлен на ближайшем Гран-при Формулы-1 в Имоле (Италия), сообщает Formula1a.uno.
Среди ключевых технических обновлений SF-24 стоит отметить модифицированную форму переднего и заднего антикрыльев, которая предназначена для улучшения обтекаемости и увеличения прижимной силы. Это изменение, как ожидается, повысит стабильность машины на высоких скоростях и в поворотах.
Кроме того, значительные изменения коснулись системы подачи топлива и управления двигателем, что должно способствовать более эффективному расходу топлива и улучшению мощностных характеристик.
Для испытаний команда воспользуется так называемым съёмочным днём, в рамках которого можно проехать не более 200 км.
Популярное сейчас
- ВСУ отреагировали на задержание футболиста Хуста работниками ТЦК
- Шахтер – Динамо, Забарный vs Ярмолюк и ответные матчи ½ еврокубков. Расписание футбола на 6 – 12 мая
- Боруссия Д вышла в финал ЛЧ, Лунина хочет МЮ, Шахтер, вероятно, купил вратаря. Главные новости за 7 мая
- Ландо Норрис сенсационно выиграл Гран-при Майами
- Команда даже за пределами поля. Футболисты Шахтера устроили двойное свидание. ФОТО
- Жена футболиста Шахтера снова дразнит поклонников провокационными фото на Сейшелах. ФОТО