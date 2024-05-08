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Мерседес готов предкложить Карлосу Сайнсу лишь краткосрочный контракт
Сейчас пилотом интересуется две команды
Немецкая команда "Мерседес" готова предложить пилоту "Феррари" Карлосу Сайнсу только краткосрочный контракт на один сезон. Об этом пишет немецкое издание F1 Insider.
Издание отмечает, что, по их информации, руководитель "Мерседеса" Тото Вольф предлагает 29-летнему испанцу контракт только на 2025 год. Причина состоит в том, что "Мерседес" хочет иметь возможность манёвра на тот случай, если Макс Ферстаппен все же решит покинуть "Ред Булл".
Для Сайнса это означает, что ему придётся отказаться от долгосрочного соглашения с "Ауди".
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