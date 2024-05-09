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Хэмилтон: Всё внимание сосредоточено на том, как мы можем обойти Феррари

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Но так ли это.....

Хэмилтон: Всё внимание сосредоточено на том, как мы можем обойти Феррари

Фото: ESPN

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон рассказал о своём желании приносить пользу немецкой команде.

"Сейчас моё сердце всё ещё с "Мерседесом", и я действительно хочу продолжать приносить пользу и поднимать их. На самом деле я не общаюсь с командой "Феррари". Я наблюдаю издалека, но всё внимание сосредоточено на том, как мы можем обойти их прямо сейчас. Как мы можем победить. Вот куда уходит вся моя энергия.

Я нахожусь в уникальной ситуации. С одной стороны, я очень рад тому, что мне предстоит ещё целый сезон работать с моими товарищами, и в то же время я с нетерпением жду будущего. А ещё, если судить по реакции болельщиков, это здорово, потому что я общаюсь с фанатами обеих команд", — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.

Напомним, на недавнем Гран-при Майами Хэмилтон показал шестой результат. Победителем этапа стал его соотечественник Ландо Норрис, представляющий команду "Макларен".

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Льюис Хэмилтон
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