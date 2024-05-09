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Доход Формулы-1 в 2024 году вырос на 45%

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В основном, это обусловлено новыми соглашениями с медиакомпаниями на показ соревнований

Доход Формулы-1 в 2024 году вырос на 45%

фото - F1

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Доходы Формулы-1 в первом квартале 2024 года составили порядка $ 553 млн, что превышает прошлогодний показатель на 45%, пишет RaceFans.

Таким образом, общие выплаты командам также выросли на 45% с $ 130 до $ 163 млн.

Главной причиной повышения доходов стало то, что Формула-1 проведёт на одну гонку больше в этом сезоне по сравнению с предыдущим.

Чемпионат начался в феврале, а не в марте. Помимо проведения дополнительного этапа, доход Формулы-1 вырос из-за новых соглашений с медиакомпаниями на показ соревнований.

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