Феррари назвала имя нового гоночного инженера Шарля Леклера

Итальянская команда Формулы-1 "Феррари" назвала имя специалиста, который станет новым гоночным инженером пилота Шарля Леклера. Им будет Брайан Боззи, который до этого работал с монегаском в качестве инженера по производительности. К новым обязанностям Боззи приступит начиная с Гран-при Эмилии Романьи.

Брайан Боззи, являющийся инженером по производительности у Шарля Леклера, возьмет на себя роль его гоночного инженера начиная с Гран-при Эмилии Романьи", — говорится в сообщении "Скудерии".

Ранее стало известно, что Хави Маркос, который до этого момента был гоночным инженером Леклера, прекратит работу с пилотом и займётся в команде другими обязанностями.