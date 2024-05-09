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Феррари назвала имя нового гоночного инженера Шарля Леклера

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В команде произошли изменения

Феррари назвала имя нового гоночного инженера Шарля Леклера

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Итальянская команда Формулы-1 "Феррари" назвала имя специалиста, который станет новым гоночным инженером пилота Шарля Леклера. Им будет Брайан Боззи, который до этого работал с монегаском в качестве инженера по производительности. К новым обязанностям Боззи приступит начиная с Гран-при Эмилии Романьи.

Брайан Боззи, являющийся инженером по производительности у Шарля Леклера, возьмет на себя роль его гоночного инженера начиная с Гран-при Эмилии Романьи", — говорится в сообщении "Скудерии".

Ранее стало известно, что Хави Маркос, который до этого момента был гоночным инженером Леклера, прекратит работу с пилотом и займётся в команде другими обязанностями.

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