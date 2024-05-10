  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Ландо Норрис: В 2025 году у нас 100% будут шансы на чемпионство в Ф-1
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ландо Норрис: В 2025 году у нас 100% будут шансы на чемпионство в Ф-1

Автоспорт

Пилот уверен, что уже в этом сезоне команда может прибавить

Ландо Норрис: В 2025 году у нас 100% будут шансы на чемпионство в Ф-1

Фото: Beyond the Flag

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот "Макларена", британец Ландо Норрис уверен, что его команда способна стать чемпионом Ф-1 в 2025 году.

"В этом году мы можем выиграть больше этапов. У нас есть потенциал составить конкуренцию "Ред Булл". Нашу команду, "Ред Булл" и "Феррари" ждёт захватывающая борьба в этом сезоне. Нам ещё есть над чем поработать, поскольку мы пока не достигли того уровня, на котором находятся они. Будут гонки, в которых "Макларен" будет достаточно конкурентоспособен, но в целом мы окажемся не совсем там, где хотели бы быть. При этом мы твёрдо стоим на ногах и знаем, что нам предстоит ещё многое сделать. Как только сотрудники "Макларена" немного выпьют этим утром, я скажу им, чтобы они возвращались к работе (смеётся), чтобы мы могли продолжать бороться за большее.

В 2025 году у нас 100% будут шансы на чемпионство в Ф-1. Хочу верить, что у нас есть два отличных пилота и, как обычно говорит Зак Браун, за нами стоит потрясающая команда, так что мы близки как никогда. В следующем году мы сможем добиться большего", — приводит слова Норриса портал PlanetF1.

По теме
yellow-arrow
Феррари назвала имя нового гоночного инженера Шарля Леклера
yellow-arrow
Доход Формулы-1 в 2024 году вырос на 45%
yellow-arrow
Хэмилтон: Всё внимание сосредоточено на том, как мы можем обойти Феррари
Ландо Норрис
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости