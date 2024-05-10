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62-летний Карлос Сайнс-старший выступит в ралли Дакар-2025

Автоспорт

Пилот собирается принять участие в соревнованиях несмотря на возраст

62-летний Карлос Сайнс-старший выступит в ралли Дакар-2025

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Карлос Сайнс-старший, отец пилота "Феррари" Карлоса Сайнса, примет участие в ралли Дакар-2025 в составе "Форда", пишет пресс-служба команды. Его партнёром станет 52-летний гонщик Нани Рома.

Сайнс-старший выступает на ралли Дакар с 2006 года. Он всегда участвовал только в классе легковых автомобилей. Ему дважды удавалось занимать первое место в составе "Фольксвагена", а также брал титулы, будучи пилотом "Пежо", "Мини" и "Ауди".

Именно в "Ауди" Сайнс выступал в трёх предыдущих ралли. В 2024 году ему удалось завоевать ещё один титул.

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