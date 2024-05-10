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Шарль Леклер высказался о прекращении сотрудничества со своим гоночным инженером

Автоспорт

Пилот поблагодарил специалиста за работу

Шарль Леклер высказался о прекращении сотрудничества со своим гоночным инженером

Фото: GPToday

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот "Феррари" Шарль Леклер поблагодарил Хави Маркоса, который работал его гоночным инженером с 2019 года. Ранее в "Скудерии" сообщили, что с 13 мая Маркос перестанет работать с Леклером и переключится на новую сферу, которая пока не уточняется.

"Спасибо большое за всё, Хави. Вместе с тобой мы проработали много лет. С тобой я завоевал первый поул, одержал первую победу. Свой первый год в "Феррари" я проводил рядом с тобой. Ты всегда делал так, чтобы я добивался лучшего. Спасибо за всё и удачи в твоих новых приключениях", — написал Леклер на своей странице в социальных сетях.

Леклер сейчас занимает третье место в общем зачёте пилотов Формулы-1, имея в активе 98 очков.

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