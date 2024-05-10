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Зарплата Нико Хюлькенберга в Ауди вырастет в два с половиной раза

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Зарплата Нико Хюлькенберга в Ауди вырастет в два с половиной раза

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

После перехода из "Хааса" в команду "Кик-Заубер", которой владеет автогигант "Ауди", зарплата немецкого гонщика Нико Хюлкенберга вырастет в два с половиной раза. Об этом пишет немецкое издание Bild.

Сейчас годовая зарплата Хюлкенберга в "Хаасе" составляет €2 млн., а на новом месте работы в 2025 году он будет получать €5 млн.

В следующем году команда продолжит выступать под именем "Заубер", а в 2026 году получит название "Ауди". Компания официально войдёт в Формулу-1 после перехода на новый технический регламент.

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