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Зарплата Нико Хюлькенберга в Ауди вырастет в два с половиной раза
Выгодное предложение для пилота
После перехода из "Хааса" в команду "Кик-Заубер", которой владеет автогигант "Ауди", зарплата немецкого гонщика Нико Хюлкенберга вырастет в два с половиной раза. Об этом пишет немецкое издание Bild.
Сейчас годовая зарплата Хюлкенберга в "Хаасе" составляет €2 млн., а на новом месте работы в 2025 году он будет получать €5 млн.
В следующем году команда продолжит выступать под именем "Заубер", а в 2026 году получит название "Ауди". Компания официально войдёт в Формулу-1 после перехода на новый технический регламент.
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