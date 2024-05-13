Два лучших специалиста Мерседеса перешли в Феррари

Бывший директор по производительности "Мерседеса" француз Лоик Серра, а также один из экс-руководителей немецкой команды Жером д'Амброзио официально присоединились к "Феррари".

Лоик Серра займёт должность руководителя инженерного отдела по производительности шасси и будет курировать различные направления в Маранелло, включая работу инженеров на трассе, а также развитие и работу аэродинамики.

Жером д'Амброзио присоединился к команде в качестве заместителя руководителя команды Фредерика Васёра. Д'Амброзио также назначен руководителем молодёжной Академии "Феррари", программы подготовки молодых пилотов в Маранелло.