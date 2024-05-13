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Два лучших специалиста Мерседеса перешли в Феррари

Автоспорт

Немецкая команда будет обновляться

Два лучших специалиста Мерседеса перешли в Феррари

Фото: Motorsport.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший директор по производительности "Мерседеса" француз Лоик Серра, а также один из экс-руководителей немецкой команды Жером д'Амброзио официально присоединились к "Феррари".

Лоик Серра займёт должность руководителя инженерного отдела по производительности шасси и будет курировать различные направления в Маранелло, включая работу инженеров на трассе, а также развитие и работу аэродинамики.

Жером д'Амброзио присоединился к команде в качестве заместителя руководителя команды Фредерика Васёра. Д'Амброзио также назначен руководителем молодёжной Академии "Феррари", программы подготовки молодых пилотов в Маранелло.

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Мерседес Ferrari
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Комментарии
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белок (Харків)
13.05.2024 в 21:32
Ого, Д'Амброзьйо це серьйозно. Я здивований. Ще б Ньюї підтвердили
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Комментарии 1
белок (Харків)
13.05.2024 в 21:32
Ого, Д'Амброзьйо це серьйозно. Я здивований. Ще б Ньюї підтвердили
Ответить
0
0

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