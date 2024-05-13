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MotoGP исключит этап в Индии из сезона-2024

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Вместо него в календарь будет включен ГП Казахстана

MotoGP исключит этап в Индии из сезона-2024

Фото: yascher.pro

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

MotoGP проведёт Гран-при Казахстана с 20 по 22 сентября вместо этапа в Индии, пишет Motorsport. Причиной отмены гонок в Индии стали долги промоутерской компании Fairstreet.

Руководство компании Dorna поставило крайний срок уплаты долга для Fairstreet — 20 мая. Источник сообщает, что, учитывая предыдущие задержки, возвращение денег кажется маловероятным.

Напомним, Гран-при Казахстана, который должен был пройти с 15 по 16 июня 2024 года, был перенесён из-за обильных паводков в стране.

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