MotoGP исключит этап в Индии из сезона-2024

MotoGP проведёт Гран-при Казахстана с 20 по 22 сентября вместо этапа в Индии, пишет Motorsport. Причиной отмены гонок в Индии стали долги промоутерской компании Fairstreet.

Руководство компании Dorna поставило крайний срок уплаты долга для Fairstreet — 20 мая. Источник сообщает, что, учитывая предыдущие задержки, возвращение денег кажется маловероятным.

Напомним, Гран-при Казахстана, который должен был пройти с 15 по 16 июня 2024 года, был перенесён из-за обильных паводков в стране.