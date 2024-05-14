Мерседес может переманить Эдриана Ньюи из Ред Булл

Глава технического департамента "Ред Булл" Эдриан Ньюи попал в сферу интересов команды Формулы-1 "Мерседес".

По информации Auto Motor und Sport, немецкий гоночный коллектив может предпринять осторожные попытки переманить именитого специалиста. При этом в издании подчёркивается, что, возможно, "Мерседес" упустил возможность подписать контракт с Ньюи, так как переговоры конструктора с итальянской командой "Феррари", по-видимому, находятся на продвинутой стадии.

Эдриан покинет "Ред Булл" по окончании нынешнего сезона, в первом квартале 2025 года. Австрийская команда выпустила пресс-релиз о его уходе 1 мая.