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Ферстаппен поделился ожиданиями от Гран-при Эмилии-Романьи

Автоспорт

Одна из старых трасс

Ферстаппен поделился ожиданиями от Гран-при Эмилии-Романьи

Фото: FIA

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Трёхкратный чемпион мира и пилот "Ред Булл" голландец Макс Ферстаппен высказался о предстоящем Гран-при Эмилии-Романьи, который пройдёт с 17 по 19 мая в Имоле (Италия).

"Приятно снова соревноваться в Европе, мы с нетерпением ожидаем выходных. Трасса является культовой для гонок, мы очень рады вернуться после отмены Гран-при в прошлом году.

Команда добилась здесь множества хороших результатов, на такой старой трассе всегда интересно выступать, учитывая некоторые сложные зоны торможения и комбинации поворотов.

Команда в Милтон-Кинсе, а также на трассе работает очень хорошо, я также провожу много времени на симуляторе в последнее время. Здорово, что предстоит ещё одна европейская гонка", — приводит слова Ферстаппена издание Racingnews365.

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