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Ферстаппен вошёл в топ-20 самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes
Пилот занял 17-ю строчку в рейтинге
Фото: Auto Review
Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен вошёл в первую двадцатку списка самых высокооплачиваемых спортсменов Forbes в 2024 году, опередив Льюиса Хэмилтона на четыре места.
Ферстаппен занял 17-ю строчку в списке. За последние 12 месяцев гонщик австрийской команды заработал $ 81 млн, из которых $ 76 млн — от его контракта с командой, а остальные $ 5 млн — от внегоночной деятельности.
Что касается Хэмилтона, то от "Мерседеса" гонщик получил $ 57 млн. Ещё $ 12 млн — от спонсоров и рекламы.
На данный момент Ферстаппен уверенно лидирует в личном зачёте Формулы-1.
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