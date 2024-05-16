Ферстаппен вошёл в топ-20 самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен вошёл в первую двадцатку списка самых высокооплачиваемых спортсменов Forbes в 2024 году, опередив Льюиса Хэмилтона на четыре места.

Ферстаппен занял 17-ю строчку в списке. За последние 12 месяцев гонщик австрийской команды заработал $ 81 млн, из которых $ 76 млн — от его контракта с командой, а остальные $ 5 млн — от внегоночной деятельности.

Что касается Хэмилтона, то от "Мерседеса" гонщик получил $ 57 млн. Ещё $ 12 млн — от спонсоров и рекламы.

На данный момент Ферстаппен уверенно лидирует в личном зачёте Формулы-1.