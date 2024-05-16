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ФИА может ужесточить наказание за намеренный выезд с трассы
Команды пытаются завоевать очки таким образом
фото - F1
Международная автомобильная федерация (ФИА) планирует ужесточить наказание за намеренный выезд с трассы с целью сохранения позиции, пишет издание Autosport.
Причиной этому послужило выступление Кевина Магнуссена из "Хааса" на последнем Гран-при Майами, где датчанин неоднократно нарушал правила, чтобы не дать обогнать себя британцу Льюису Хэмилтону из "Мерседеса", за что получил 35-секундный штраф, а после был вызван к стюардам из-за подозрения в неспортивном поведении.
Сообщается, что ФИА намерена заменить штрафное время на проезд по пит-лейну. Вопрос будет поднят на предстоящем этапе в Имоле (Италия), который пройдёт с 17 по 19 мая.
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