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Леклер показал лучший результат во второй тренировке Гран-при Эмилии-Романьи
Неожиданно
фото - F1
На Международном автодроме Энцо и Дино Феррари (Имола, Италия) завершилась вторая свободная практика Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1.
Быстрейшим по её итогам был Шарль Леклер, представляющий Феррари. Второй результат продемонстрировал гонщик Макларена Оскар Пиастри. Третьим был Юки Цунода из РБ.
Гран-при Эмилии-Романьи. Вторая свободная практика:
1. Шарль Леклер ("Феррари") 1:15.906
2. Оскар Пиастри ("Макларен") 1:16.098
3. Юки Цунода ("РБ") 1:16.286
4. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") 1:16.297
5. Джордж Расселл ("Мерседес") 1:16.311
6. Карлос Сайнс ("Феррари") 1:16.423
7. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") 1:16.447
8. Серхио Перес ("Ред Булл") 1:16.552
9. Нико Хюлькенберг ("Хаас") 1:16.826
10. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") 1:16.838
11. Даниэль Риккардо ("РБ") 1:16.967
12. Ландо Норрис ("Макларен") 1:16.980
13. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") 1:16.991
14. Эстебан Окон ("Альпин") 1:17.008
15. Пьер Гасли ("Альпин") 1:17.064
16. Валттери Боттас ("Кик-Заубер") 1:17.088
17. Кевин Магнуссен ("Хаас") 1:17.129
18. Александер Албон ("Уильямс") 1:17.135
19. Гуаньюй Чжоу ("Кик-Заубер") 1:17.606
20. Логан Сарджент ("Уильямс") 1:17.848
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