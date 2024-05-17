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Леклер показал лучший результат во второй тренировке Гран-при Эмилии-Романьи

Автоспорт

Неожиданно

Леклер показал лучший результат во второй тренировке Гран-при Эмилии-Романьи

фото - F1

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

На Международном автодроме Энцо и Дино Феррари (Имола, Италия) завершилась вторая свободная практика Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1.

Быстрейшим по её итогам был Шарль Леклер, представляющий Феррари. Второй результат продемонстрировал гонщик Макларена Оскар Пиастри. Третьим был Юки Цунода из РБ.

Гран-при Эмилии-Романьи. Вторая свободная практика:

1. Шарль Леклер ("Феррари") 1:15.906

2. Оскар Пиастри ("Макларен") 1:16.098

3. Юки Цунода ("РБ") 1:16.286

4. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") 1:16.297

5. Джордж Расселл ("Мерседес") 1:16.311

6. Карлос Сайнс ("Феррари") 1:16.423

7. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") 1:16.447

8. Серхио Перес ("Ред Булл") 1:16.552

9. Нико Хюлькенберг ("Хаас") 1:16.826

10. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") 1:16.838

11. Даниэль Риккардо ("РБ") 1:16.967

12. Ландо Норрис ("Макларен") 1:16.980

13. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") 1:16.991

14. Эстебан Окон ("Альпин") 1:17.008

15. Пьер Гасли ("Альпин") 1:17.064

16. Валттери Боттас ("Кик-Заубер") 1:17.088

17. Кевин Магнуссен ("Хаас") 1:17.129

18. Александер Албон ("Уильямс") 1:17.135

19. Гуаньюй Чжоу ("Кик-Заубер") 1:17.606

20. Логан Сарджент ("Уильямс") 1:17.848

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