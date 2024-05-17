Главный аэродинамик Мерседеса Джоаккино Вино покинул команду

Команду "Мерседес" покинул глава отдела аэродинамики Джоаккино Вино. Об этом пишет Daily Mirror.

"В "Мерседесе" подтвердили Mirror Sport, что их главный аэродинамик Джоаккино Вино покинул команду", — написал репортёр автоспортивного отдела Daily Mirror Дэниел Моксон на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Вино работал в "Мерседесе" с 2018 года, а свою нынешнюю должность в немецкой команде занимал с октября 2022-го.

Несколько дней назад официально стало известно, что "Мерседес" покинул бывший директор по производительности Лоик Серра, а также один из экс-руководителей немецкой команды Жером д'Амброзио. Они оба присоединились к "Феррари".