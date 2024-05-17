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Главный аэродинамик Мерседеса Джоаккино Вино покинул команду
Он работал в команде с 2018 года
Фото: Motorsport.com
Команду "Мерседес" покинул глава отдела аэродинамики Джоаккино Вино. Об этом пишет Daily Mirror.
"В "Мерседесе" подтвердили Mirror Sport, что их главный аэродинамик Джоаккино Вино покинул команду", — написал репортёр автоспортивного отдела Daily Mirror Дэниел Моксон на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).
Вино работал в "Мерседесе" с 2018 года, а свою нынешнюю должность в немецкой команде занимал с октября 2022-го.
Несколько дней назад официально стало известно, что "Мерседес" покинул бывший директор по производительности Лоик Серра, а также один из экс-руководителей немецкой команды Жером д'Амброзио. Они оба присоединились к "Феррари".
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