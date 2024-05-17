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Руководитель Феррари высказался о возможном переходе Эдриана Ньюи
В команде хотели бы видеть специалиста
Руководитель "Феррари" Фредерик Вассёр ответил на вопрос по поводу потенциального перехода в команду руководителя технического департамента "Ред Булл" Эдриана Ньюи.
Напомним, Ньюи покинет австрийский гоночный коллектив по окончании нынешнего сезона, в первом квартале 2025 года.
"Эдриан демонстрирует выдающиеся результаты. Он самый успешный инженер в паддоке. Я не знаю статистики, но я бы сказал, что, вероятно, так оно и есть. Однако у меня нет комментариев по этому поводу. Мы изо всех сил стараемся. Я доверяю ребятам, которые есть в нашей команде", — приводит слова Вассёра Motorsport.
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