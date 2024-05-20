Эстебан Окон может стать пилотом Хаас

Пилот "Альпин" Эстебан Окон может перейти в "Хаас". Об этом пишет Motorsport France.

Сообщается, что одним из вариантов для Эстебана может считаться "Уильямс", однако, как говорится в источнике, руководитель британской команды Джеймс Ваулз отдаёт предпочтение финскому гонщику Валттери Боттасу.

Также сообщается, что напарником Окона в "Хаасе" может стать юниор "Феррари" Оливер Берман.

Что касается второго пилота "Альпин", то, по версии Motorsport France, Пьер Гасли, вероятнее всего, продолжит выступать в составе французской команды.