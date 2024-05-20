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Эстебан Окон может стать пилотом Хаас
Также не исключается вариант с Уильямсом
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Пилот "Альпин" Эстебан Окон может перейти в "Хаас". Об этом пишет Motorsport France.
Сообщается, что одним из вариантов для Эстебана может считаться "Уильямс", однако, как говорится в источнике, руководитель британской команды Джеймс Ваулз отдаёт предпочтение финскому гонщику Валттери Боттасу.
Также сообщается, что напарником Окона в "Хаасе" может стать юниор "Феррари" Оливер Берман.
Что касается второго пилота "Альпин", то, по версии Motorsport France, Пьер Гасли, вероятнее всего, продолжит выступать в составе французской команды.
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