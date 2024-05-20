Макс Ферстаппен: Команды вокруг нас догоняют и проделывают действительно хорошую работу

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен высказался о соперниках австрийской команды после своей победы на Гран-при Эмилии-Романьи.

"Очевидно, команды вокруг нас догоняют и проделывают действительно хорошую работу. Поэтому нам также нужно попытаться найти улучшения с нашей стороны", — приводит слова Ферстаппена издание Racingnews365.

Напомним, вторым в Имоле был пилот "Макларена" Ландо Норрис. Британец уступил Ферстаппену менее секунды. Тройку сильнейших замкнул Шарль Леклер, представляющий "Феррари".