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Макс Ферстаппен: Команды вокруг нас догоняют и проделывают действительно хорошую работу
По мнению пилота, его команде необходимо существенно прибавить
Фото: Auto Review
Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен высказался о соперниках австрийской команды после своей победы на Гран-при Эмилии-Романьи.
"Очевидно, команды вокруг нас догоняют и проделывают действительно хорошую работу. Поэтому нам также нужно попытаться найти улучшения с нашей стороны", — приводит слова Ферстаппена издание Racingnews365.
Напомним, вторым в Имоле был пилот "Макларена" Ландо Норрис. Британец уступил Ферстаппену менее секунды. Тройку сильнейших замкнул Шарль Леклер, представляющий "Феррари".
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