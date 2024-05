На Гран-при Монако Макларен выступит в ливрее в честь Айртона Сенны

На предстоящем Гран-при Монако британская команда Формулы-1 "Макларен" выступит в ливрее, созданной в честь прославленного гонщика Айртона Сенны. Болиды команды будут окрашены в жёлтую, зелёную и синюю расцветку. По информации пресс-службы гоночного коллектива, при её создании дизайнеры использовали как образец культовый шлем гонщика.

Кроме того, сообщается, что для Ландо Норриса и Оскара Пиастри к уикенду будут подготовлены специальные комбинезоны.

Сенна выступал за "Макларен" с 1988 по 1993 год. Перед стартом сезона-1994 Айртон перешёл в "Уильямс" на место ушедшего из Формулы-1 Алена Проста. Во время третьего этапа чемпионата в Имоле Сенна трагически погиб, врезавшись в стену на большой скорости. Он был трёхкратным чемпионом мира.

Introducing the McLaren SENNA! ????@McLarenF1’s special livery for the 2024 Monaco Grand Prix ????????#F1 #MonacoGP #Senna30 pic.twitter.com/ehJiatziRC