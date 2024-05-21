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На Гран-при Монако Макларен выступит в ливрее в честь Айртона Сенны
Также для пилотов подготовят специальные комбенизоны
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
На предстоящем Гран-при Монако британская команда Формулы-1 "Макларен" выступит в ливрее, созданной в честь прославленного гонщика Айртона Сенны. Болиды команды будут окрашены в жёлтую, зелёную и синюю расцветку. По информации пресс-службы гоночного коллектива, при её создании дизайнеры использовали как образец культовый шлем гонщика.
Кроме того, сообщается, что для Ландо Норриса и Оскара Пиастри к уикенду будут подготовлены специальные комбинезоны.
Сенна выступал за "Макларен" с 1988 по 1993 год. Перед стартом сезона-1994 Айртон перешёл в "Уильямс" на место ушедшего из Формулы-1 Алена Проста. Во время третьего этапа чемпионата в Имоле Сенна трагически погиб, врезавшись в стену на большой скорости. Он был трёхкратным чемпионом мира.
Introducing the McLaren SENNA! ????@McLarenF1’s special livery for the 2024 Monaco Grand Prix ????????#F1 #MonacoGP #Senna30 pic.twitter.com/ehJiatziRC— Formula 1 (@F1) May 21, 2024
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