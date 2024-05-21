Фернандо Алонсо установил антирекорд на Гран-при Эмилии-Романьи

Пилот "Астон Мартин" Фернандо Алонсо, показав на Гран-при Эмилии-Романьи 19-й результат, стал автором антирекорда в Формуле-1.

Никогда ранее за время выступления в "Королевских гонках" испанец не занимал столь низкую позицию. Фернандо был 19-м на Гран-при Мексики в 2022 году, но не финишировал в гонке. Алонсо тогда сошёл незадолго до финиша и попал в итоговую классификацию.

Напомним, победителем Гран-при Эмилии-Романьи стал нидерландский гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Вторым был Ландо Норрис из "Макларена", а тройку сильнейших замкнул Шарль Леклер, представляющий команду "Феррари".