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Ред Булл предложил Серхио Пересу новый контракт

Автоспорт

Пилот не спешит с ответом

Ред Булл предложил Серхио Пересу новый контракт

Фото: Sportscasting

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Команда "Ред Булл" готова продлить контракт с Серхио Пересом и уже даже выслала ему бумаги на подпись, но мексиканский гонщик пока не торопится подписывать их. Об этом сообщает мексиканская редакция FOX Sports.

Луис Мануэль Лопес, журналист FOX Sports, сообщает, что "Ред Булл" предлагает Пересу продление на один год. Чеко в ответ направил команде предложение продлить контракт на два года.

"Они предлагают контракт на один год. Чеко пока говорит: "Ммм, мы должны это обдумать"… Его юристы участвуют в этом процессе. Чеко выдвинул встречное предложение сроком на два года, на которое "Ред Булл" сразу же ответил "нет", — сказал Лопес в эфире FOX.

Кроме того, он настаивает, что все может завершиться позитивно, если Пересу предложат контракт по схеме 1+1.

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