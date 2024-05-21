Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ред Булл предложил Серхио Пересу новый контракт
Пилот не спешит с ответом
Фото: Sportscasting
Команда "Ред Булл" готова продлить контракт с Серхио Пересом и уже даже выслала ему бумаги на подпись, но мексиканский гонщик пока не торопится подписывать их. Об этом сообщает мексиканская редакция FOX Sports.
Луис Мануэль Лопес, журналист FOX Sports, сообщает, что "Ред Булл" предлагает Пересу продление на один год. Чеко в ответ направил команде предложение продлить контракт на два года.
"Они предлагают контракт на один год. Чеко пока говорит: "Ммм, мы должны это обдумать"… Его юристы участвуют в этом процессе. Чеко выдвинул встречное предложение сроком на два года, на которое "Ред Булл" сразу же ответил "нет", — сказал Лопес в эфире FOX.
Кроме того, он настаивает, что все может завершиться позитивно, если Пересу предложат контракт по схеме 1+1.
Популярное сейчас
- Сергей Ковалец: Днепр-1? Неуместно, когда есть такие вопросы и они выносятся в плоскость СМИ
- Источник назвал клуб УПЛ, который заинтересован в приглашении Григорчука
- Мбаппе устроил прощальный ужин на 250 человек по случаю своего ухода из ПСЖ. Среди гостей - Макрон
- Главный аэродинамик Мерседеса Джоаккино Вино покинул команду
- Девушка звезды сенсационной Болоньи приревновала футболиста к журналистке и устроила забавную сцену. ВИДЕО
- Звездный полузащитник Тоттенхэма закрутил роман со сногсшибательной моделью. ФОТО