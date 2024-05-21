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Руководитель Феррари: В Монако мы всё начнём с нуля
Глава итальянской команды рассказал о планах на предстоящий Гран-при Монако
Руководитель команды "Феррари" Фредерик Вассёр заявил, что "Скудерия" сейчас думает о ближайшем Гран-при в Монако, а не о чемпионстве.
"В Имоле на финише после 70 кругов у нас было три команды в пределах семи секунд, это одна десятая на круге. Это хорошая новость для меня, для Формулы-1, для чемпионата. Но в Монако мы всё начнём с нуля.
Мы сделали шаг вперёд, хотя "Макларен" сделал не меньший шаг. Мы немного приблизились к "Ред Булл". Позади только семь гонок из 24, впереди ещё 17. На этом этапе сезона в прошлом году мы отставали от "Астон Мартин" на 100 очков, а закончили год на 100 очков впереди них. Сезон не заканчивается после седьмой гонки, и в этом году это ещё более актуально.
Разница между командами очень невелика, шесть или восемь машин могут выиграть гонку. Сход меняет всё в турнирной таблице. Несмотря на разницу в очках, сход соперника или твой победный дубль могут позволить отыграться. Так что сейчас мы сосредоточены на Монако, а не на чемпионстве", — приводит слова Вассёра издание As.
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