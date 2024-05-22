Шарль Леклер: Свободные практики очень важны для постепенного наращивания темпа

Пилот "Феррари" Шарль Леклер поделился мыслями о предстоящем Гран-при Монако.

Напомним, что соревнования состоятся с 24 по 26 мая.

"Свободные практики очень важны для постепенного наращивания темпа. Но я уверен, что мы будем сильны. Это те же дороги, по которым я ездил в школу на автобусе, когда был маленьким. Теперь я буду пилотировать на них машину Формулы-1. Это делает предстоящую гонку особенной для меня. Так что я действительно с нетерпением жду этого уикенда. Думаю, для каждого пилота это особенная трасса, потому что она очень сложна. И, конечно, это будет особенный уикенд для меня, ведь это моя домашняя гонка", — приводит слова Леклера SkySports.