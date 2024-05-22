Семья Михаэля Шумахера получила 200 миллионов евро за фейковое интервью

Семья гонщика Формулы-1 Михаэля Шумахера получила € 200 000 в качестве компенсации за фейковое интервью. Об этом пишет Übermedien со ссылкой на постановление Мюнхенского суда по трудовым спорам.

Публикация с ненастоящим интервью Михаэля появилась в прошлом году в издании Die Aktuelle, принадлежащем медиагруппе Funke. В действительности статья была сгенерирована искусственным интеллектом. Мелким шрифтом в ней была приписка "выглядит как настоящее".

Напомним, в декабре 2013 года Шумахер получил травму головного мозга во время отдыха на горнолыжном курорте из-за падения и удара головой о камень.