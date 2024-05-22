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Семья Михаэля Шумахера получила 200 миллионов евро за фейковое интервью

Автоспорт
Обновлено

Оно было сгенерировано искусственным интеллектом

Семья Михаэля Шумахера получила 200 миллионов евро за фейковое интервью

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Семья гонщика Формулы-1 Михаэля Шумахера получила € 200 000 в качестве компенсации за фейковое интервью. Об этом пишет Übermedien со ссылкой на постановление Мюнхенского суда по трудовым спорам.

Публикация с ненастоящим интервью Михаэля появилась в прошлом году в издании Die Aktuelle, принадлежащем медиагруппе Funke. В действительности статья была сгенерирована искусственным интеллектом. Мелким шрифтом в ней была приписка "выглядит как настоящее".

Напомним, в декабре 2013 года Шумахер получил травму головного мозга во время отдыха на горнолыжном курорте из-за падения и удара головой о камень.

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