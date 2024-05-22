Бывший руководитель Феррари может возглавить Астон Мартин

Бывший руководитель "Феррари" итальянец Маттиа Бинотто может возглавить британскую команду "Астон Мартин", сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

Бинотто был замечен на этапе Формулы-1 в Имоле (Италия), где у него состоялся разговор с владельцем "Астон Мартин" Лоуренсом Строллом. О деталях не сообщается.

Напомним, после ухода из "Феррари" в 2022 году Бинотто стал управляющим директором и членом правления итальянской компании TEXA, являющейся одним из мировых лидеров по производству диагностического оборудования для авто- и мототехники.