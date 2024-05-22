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Бывший руководитель Феррари может возглавить Астон Мартин

Автоспорт

Неожиданное решение

Бывший руководитель Феррари может возглавить Астон Мартин

Фото: TopGear

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший руководитель "Феррари" итальянец Маттиа Бинотто может возглавить британскую команду "Астон Мартин", сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

Бинотто был замечен на этапе Формулы-1 в Имоле (Италия), где у него состоялся разговор с владельцем "Астон Мартин" Лоуренсом Строллом. О деталях не сообщается.

Напомним, после ухода из "Феррари" в 2022 году Бинотто стал управляющим директором и членом правления итальянской компании TEXA, являющейся одним из мировых лидеров по производству диагностического оборудования для авто- и мототехники.

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