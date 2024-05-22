Отец Сайнса провёл встречу с руководителем Ред Булл

Ким Иллман, фотограф Формулы-1, заявил, что Карлос Сайнс-старший, отец пилота "Феррари" Карлоса Сайнса, провёл встречу с руководителем "Ред Булл" Кристианом Хорнером на минувшем уикенде в Имоле (Италия). Подробности не сообщаются.

До этого прошёл слух, что 29-летний испанец принял решение продолжить свою карьеру в "Ауди", однако подтверждения пока не было. Также заинтересованность в Сайнсе выказывали "Альпин" и "Уильямс".

Напомним, Сайнс покинет "Феррари" по окончании сезона-2024. Его заменой станет семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, который проводит нынешний сезон за "Мерседес".