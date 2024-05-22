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Макларен представил шлемы и комбинезоны пилотов к Гран-при Монако

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Они посвящены 30-летию смерти трёхкратного чемпиона мира бразильца Айртона Сенны

Макларен представил шлемы и комбинезоны пилотов к Гран-при Монако

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Британская команда Формулы-1 "Макларен" представила шлемы и комбинезоны своих пилотов, британца Ландо Норриса и австралийца Оскара Пиастри, к предстоящему Гран-при Монако.

Напомним, что соревнования состоятся с 24 по 26 мая в Монте-Карло.

И шлемы, и экипировка выполнены в цветах бразильского флага, что является отсылкой к 30-летию с трагической кончины трёхкратного чемпиона мира бразильца Айртона Сенны.

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